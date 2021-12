Covid, 24 casi in provincia, preoccupa Abbadia San Salvatore. Due i decessi alle Scotte

I nuovi casi in provincia di Siena sono 24, con 826 tamponi processati, ed un tasso di positività par al 2,9%. Continua a preoccupare Abbadia San Salvatore che oggi registra 6 nuovi contagi. . I positivi in carico sono 827 – 767 a domicilio-, di 2258 è il numero dei contatti stretti in quarantena, i guariti sono 26. Alle Scotte, in area covid si registrano 1 ingresso, 1 dimissione, 2 decessi. I pazienti sono complessivamente 37 di cui 9 in terapia intensiva, 27 nel setting di media intensità, 1 in degenza ordinaria. Dieci di questi sono vaccinati. In Toscana i nuovi casi sono 559. Oggi sono stati eseguiti 10536 tamponi molecolari e 18882 test rapidi, di questi l’1,9% è risultato positivo. Sono invece 8889 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 6,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 9185, +1,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 307 (10 in meno rispetto a ieri), di cui 47 in terapia intensiva (2 in meno).