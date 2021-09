Covid, 23 pazienti alle Scotte, ricoverato anche un degente in età pediatrica

Sono 491 in più rispetto a ieri i nuovi casi positivi in Toscana. L’età media è di 39 anni. Sono stati eseguiti 8243 tamponi molecolari e 11199 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,5% è risultato positivo, l’8,8% sulle prime dosi. Gli attualmente positivi sono oggi 10875, +0,3% rispetto a ieri. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati in area covid oggi sono complessivamente 459 (3 in più rispetto a ieri, più 0,7%), 59 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri). Salgono i pazienti alle Scotte dove i pazienti: sono 23, di cui 3 in terapia intensiva, 12 nel setting di media intensità, 7 in degenza ordinaria, 1 in area pediatrica. Tra i nuovi degenti anche un bambino in età pediatrica non vaccinato. Quattro i ricoveri nella fascia dì età tra 35 e 49 anni, nessun vaccinato; tra i 50 e i 65 anni ci sono 4 ricoverati, nessun vaccinato; dai 65 a 79 anni, sono 9 i ricoveri, di cui 5 non vaccinati; tra gli over80 5 degenti, 2 non vaccinato.