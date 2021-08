Sono 21 i nuovi casi di covid in provincia di Siena con 531 tamponi processati. Il tasso di positività è pari al 4%. Le persone positive in carico sono 517, 482 a domicilio. Si registrano 22 guarigioni. Sono 404 i contatti stretti in quarantena. Colle ha il più alto numeri di contagi odierni: sono 7, segue Siena con 5.