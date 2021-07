Ventisei contagi da variante alpha, 20 da variante Delta in provincia di Siena. Questo è stato registrato dall’Asl come risultato del sequenziamento dei nuovi casi di covid in provincia dal 20 al 22 luglio. Nell’intera area vasta sono stati registrati 69 casi di ex-inglese e 49 di mutazione ex-indiana. Nel territorio della Asl Toscana sud est “risultano inoltre 17 casi di varianti covid ancora in fase di sequenziamento per valutarne lo specifico tipo”, si legge nel bollettino.