Covid-19, zero decessi in Toscana ma il virus non si arrende: oggi 12 nuovi casi, 3 nella Sud Est

In Toscana sono 10.238 i casi di positività al Coronavirus, 12 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 8.817 (l’86,1% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 329.865, 3.220 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 318, +1,3% rispetto a ieri. Oggi non si registrano nuovi decessi. Nella Asl sud est si evidenzia 3 nuovi casi di cui 2 in provincia di Arezzo e 1 in provincia di Grosseto. I casi di Arezzo sono una coppia di 40 e 36 anni, asintomatici, attualmente al domicilio nel comune di Cortona. Il caso di Grosseto, Comune di Castiglion della Pescaia, è un giovane di 32 anni, asintomatico, al domicilio.