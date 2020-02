Covid -19, la Protezione civile dà la buona notizia: tre guariti. In Toscana, stabili i due contagiati

Il capo Dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli ha appena concluso l’aggiornamento delle 18 in merito alla situazione Coronavirus in Italia. In Toscana sarebbero stabili le condizioni dell’imprenditore fiorentino di 63 anni ricoverato all’ospedale di Ponte a Niccheri. Lo si apprende dall’Asl Toscana centro. Stabili anche le condizioni del 49enne di Pescia ricoverato a Pistoia.

In Italia il numero dei casi è salito a 400 – con 12 deceduti e 1 paziente guarito- di cui 258 in Lombardia, 71 in Veneto, 47 in Emilia Romagna, 3 in Piemonte , 3 nel Lazio, 3 in Sicilia, 11 in Liguria , 1 nella provincia autonoma di Bolzano, 1 nelle Marche. “La maggioranza delle persone è in isolamento domiciliare e non ha bisogno di cure – fa sapere Borrelli -. Sarà centralizzato il corrdinamento per la gestione delle mascherine e con Confindustria stiamo creando un canale per facilitare la distribuzione nelle regioni”.

Tamponi Sono stati fatti oltre 9mila tamponi e solo il 4%% di questi ha dato un esito positivo. Un risultato che ha rafforzato la base scientifica secondo cui il rischio di contagio è più marcato tra le persone sintomatiche e molto meno tra gli asintomatici, da questa osservazione scaturisce la decisione di limitare i tamoni solo ai chi presenta i sintomi del coronavirus