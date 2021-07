Covid, 19 nuovi casi in provincia di cui 7 ad Abbadia San Salvatore, tasso di positività al 4,6%

Salgono i nuovi casi di covid in provincia di Siena, oggi sono 19. Sette dei positivi odierni sono stati registrati nel comune di Abbadia San Salvatore, 5 a Poggibonsi, 2 a Montalcino, 1 rispettivamente a Siena, Sinalunga, Asciano, Colle val d’Elsa, Piancastagnaio. Bassa l’età media dei contagiati odierni: 12 dei 19 nuovi casi hanno meno di 35 anni. Sono stati processati oggi 408 tamponi ed il tasso di positività è del 4,6%. L’Asl ha in carico, in provincia, 118 persone positive(109 a domicilio). In quarantena ci sono 154 persone. I guariti odierni sono 3