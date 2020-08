Covid-19, Montomoli: “Aumento dei contagi prevedibile, basta terrorismo mediatico”

“Non dobbiamo sottovalutare la situazione che si è creata con l’aumento di contagiati da coronavirus, ma sono fortemente contrario riguardo al terrorismo mediatico che abbiamo visto negli ultimi giorni“, l’appello ad evitare di fare allarmismi è stato fatto dall’epidemiologo e ceo di VisMederi Emanuele Montomoli.

Già nella scorsa diretta dell’ 11 agosto con Siena News il docente dell’università di Siena aveva spiegato che il virus continuava a circolare e che la popolazione italiana avrebbe dovuto imparare a conviverci. L’aumento dei nuovi casi in Italia, ieri hanno superato quota mille, per Montomoli è dovuto al fatto che ” il Sars- Cov2 ormai circola tra noi ed era evidente e prevedibile che con i viaggi e le vacanze il numero di casi sarebbe aumentato” e che comunque “se si parametrizza il numero di positivi con il numero di tamponi fatti l’incremento non è nemmeno così significativo “. Infine, per commentare l’ampio uso dei tamponi fatto per trovare i positivi, Montomoli ha usato una metafora: ” gli anziani direbbero ‘i funghi si trovano se si cercano’ ed io aggiungerei ‘e più si cercano e più si trovano'”