Covid-19, continuano a salire i positivi in Toscana: oggi sono 906, 22 nel senese

Oltre novecento casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana. Per la precisione sono 906, confermando il costante aumento nella nostra regione. Il dipartimento segnala, inoltre, 5 decessi. I guariti crescono dell’1,4% e raggiungono quota 11.622 (51% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 917.245, 13.380 in più rispetto a ieri. Sono 8.981 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 10,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 9.986, +8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 440 (46 in più rispetto a ieri), di cui 55 in terapia intensiva (5 in più). Oggi si registrano 5 nuovi decessi: un uomo e 4 donne con un’età media di 89,4 anni, a Firenze.

In provincia di Siena ancora stabile la situazione: l’azienda sanitaria locale Asl sud-est segnala 22 casi conclamati nella nostra provincia. In tutto sono 34 le persone poste in sorveglianza attiva domiciliare:

Comune di sorveglianza Asciano:

1) Donna di 83 anni Rsa, contatto di caso

2) Donna di 94 anni Rsa, contatto di caso

Comune di sorveglianza Chianciano Terme:

3) Uomo di 63 anni isolamento domiciliare

Comune di sorveglianza Colle Di Val D’Elsa:

4) Ragazza di 11 anni isolamento domiciliare

5) Uomo di 21 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

6) Uomo di 23 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

7) Uomo di 57 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

8) Uomo di 42 anni isolamento domiciliare

Comune di sorveglianza Monteriggioni:

9) Uomo di 59 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatico

Comune di sorveglianza Poggibonsi:

10) Ragazzo di 11 anni isolamento domiciliare

Comune di sorveglianza Radicofani:

11) Donna di 59 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Comune di sorveglianza Rapolano Terme:

12) Uomo di 50 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Comune di sorveglianza Siena:

13) Ragazzo di 14 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatico

14) Donna di 22 anni isolamento domiciliare, asintomatico

15) Donna di 27 anni isolamento domiciliare, insegnante

16) Ragazza di 12 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

17) Uomo di 60 anni Ricovero In Ospedale, contatto di caso

Comune di sorveglianza Sinalunga:

18) Donna di 64 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatica

19) Ragazzo di 17 anni isolamento domiciliare, studente

20) Donna di 20 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

21) Uomo di 67 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Comune di sorveglianza Sovicille:

22) Bambina di 7 anni isolamento domiciliare, sintomatica

23) Bambino di 9 anni isolamento domiciliare, sintomatico

24) Ragazzo di 11 anni isolamento domiciliare, studente

Comune di sorveglianza Torrita Di Siena:

25) Bambina di 8 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

26) Ragazzo di 13 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, studente

27) Neonata in isolamento domiciliare, contatto di caso

28) Uomo di 30 anni isolamento domiciliare, sintomatico

29) Uomo di 35 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

30) Donna di 75 anni isolamento domiciliare

31) Donna di 91 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

32) Uomo di 94 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Comune di sorveglianza Trequanda:

33) Donna di 20 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatico

34) Uomo di 21 anni isolamento domiciliare, contatto di caso