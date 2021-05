Covid-19, 506 nuovi contagi in Toscana: più di 1,5 milioni i cittadini vaccinati

Sono 506 i nuovi contagi da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Toscana. Un ottimo segnale, la curva epidemiologica continua a scendere come del resto in tutto il Pase, portando il tasso di contagi intorno al 2,52 per cento. I test effettuati sono 20113, di cui 12561 tamponi molecolari e 7552 test antigenici rapidi.

Continua a ritmo serrato la campagna vaccinale che vede oltre 1,5 milioni di cittadini toscani già vaccinati tra prima e seconda dose. Da domani verranno aperte le vaccinazioni degli over40 allargando ulteriormente le fasce d’età.