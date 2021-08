Covid-19, 417 minorenni vaccinati in provincia di Siena

Sono 417 i giovani tra 12 e 18 anni che si sono vaccinati questa mattina nei centri dell’Asl Toscana sud est in provincia di Siena, dalle 8 alle 13. Alcuni di loro erano già prenotati, altri si sono presentati spontaneamente grazie alla possibilità di accesso libero.

Ecco i numeri divisi per le varie sedi vaccinali: al PalaGiannelli di Siena 110 vaccinati, al Papillon di Monteroni d’Arbia 61, al palasport Bernino di Poggibonsi 80, alla sala polivalente ex Macelli di Montepulciano 93, al centro Macchia Faggeta di Abbadia San Salvatore 68, all’ospedale di Nottola a Montepulciano 3, al poliambulatorio di Pian d’Ovile a Siena 2.

Di questi, 35 quelli che si sono presentati ad accesso diretto: 10 al PalaGiannelli, 6 al Papillon, 12 al palasport Bernino, 7 tra sala polivalente Montepulciano e centro Macchia Faggeta. La possibilità di accesso libero sarà garantita anche nei prossimi giorni negli orari di apertura dei centri vaccinali (ad eccezione di quello di Chiusi per motivi organizzativi): l’Asl Toscana sud est garantirà la disponibilità delle dosi per tutti gli under 18 che si presenteranno. Per la somministrazione basta presentarsi con il documento di identità, la tessera sanitaria, il modulo del consenso firmato e accompagnati da entrambi i genitori, oppure da uno solo con apposita delega. Per gli under 18 è possibile accedere alla vaccinazione anche tramite prenotazione sul portale regionale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it. Sulla vaccinazione dei minori che hanno compiuto 12 anni sono impegnati sia i medici di medicina generale sia i pediatri di libera scelta. Per informazioni si può telefonare al numero verde 800432525.