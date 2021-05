Covid-19, 110 ricoveri alle Scotte di Siena

Sale a 110 il numero dei ricoverati positivi al Covis-19 al Policlinico le Scotte di Siena con un incremento di un paziente rispetto a ieri. Nello specifico si registrano 4 ingressi, 2 dimissioni e un decesso. Per quest’ultimo spetterà all’Istituto superiore di sanità, verificare il decesso a causa del Covid-19. Del totale dei pazienti, 16 si trovano in terapia intensiva e 35 in media intensità supportati dalla ventilazione tramite casco.

Di seguito la provenienza dei pazienti:

– Area senese: 44

– Alta Valdelsa: 34

– Valdichiana senese/Amiata Valdorcia: 24

– Empolese/Val d’Arno inferiore: 2

– Val d’Arno aretino: 1

– Barberino/Tavarnelle: 1

– Arezzo: 1

– Civitella/Paganico (Gr): 1

– Montespertoli (Fi): 1

– Isola d’Elba: 1

All’Aou Senese sono state effettuate in totale 27203 vaccinazioni, di cui 10031 prime dosi per i sanitari, 9676 seconde dosi per i sanitari, 5518 prime dosi per i pazienti fragili e 1978 seconde dosi per i pazienti fragili.