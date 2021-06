Covid, 18 nuovi casi in provincia, 160mila i vaccinati dalla sud est

Torna a salire il numero dei nuovi positivi covid in provincia di Siena: oggi sono 18 con 507 tamponi eseguiti ed un tasso pari a 3,55%. Nell’area vasta sono 54 i nuovi casi, l’Asl ha in cari 319 positivi in provincia di Siena (281 a domicilio) mentre 495 cittadini sono in quarantena. Si registrano oggi 26 guarigioni. Tra i comuni colpiti da nuovi contagio ci sono i 4 nuovi casi di Castelnuovo e Cetona, due casi segnalati rispettivamente a Chiusi e Montepulciano. L’Asl ha inoltre fornito il numero delle vaccinazioni eseguite in provincia di Siena, oltre 159mila residenti del nostro territorio sono stati raggiunti da una dose, di questi in 49mila hanno concluso il ciclo.