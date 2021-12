Sono 176 i nuovi casi di covid in provincia e sono stati processati 1567 tamponi . Il tasso di positività è pari all 11,2%. Cresce il contagio un po’ in tutta la provincia: sono 54 i nuovi casi nel Capoluogo, 30 a Poggibonsi, 10 a Castelnuovo Berardenga, 15 a Monteroni d’Arbia, 9 a San Gimignano, 7 a Sovicille, 5 ad Asciano e Buonconvento. A Siena l’Asl ha in carico 1174 persone positive, 1110 sono a domicilio. Sono invece 2941 le persone contatto stretto in quarantena. I guariti odierni sono 33