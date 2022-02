Covid, 1680 nuovi casi in Toscana, 77 i pazienti alle Scotte

Calano i pazienti alle Scotte e cala anche la curva del contagio in Toscana. In Regione sono 1680 i nuovi casi anche se con il weekend sono stati eseguiti ‘solo 6934 tamponi molecolari e 8221 test rapidi, di questi l’11,1% è risultato positivo. Sono invece 3185 i soggetti testati, di cui il 52,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono 71558, -3,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.193 (3 in più rispetto a ieri), di cui 85 in terapia intensiva (4 in più). All’ospedale di Siena in 24 ore l’area covid registra 7 ingressi, un decesso ed una dimissione. Complessivamente sono ricoverati 77 pazienti di cui 4 in terapia intensiva, 30nel setting di media intensità, 40 in degenza ordinaria, 3 in area pediatrica. Trentuno loro sono vaccinati