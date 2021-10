Covid, 16 nuovi casi in provincia, 19 pazienti alle Scotte

Sono 16 i nuovi casi di covid in provincia di Siena. Lo riferisce l’Asl sud est nel suo bollettino. I Tamponi processati sono 553 ed il tasso di positività è pari al,29% Cinque contagiati sono a Siena, 3 a Colle Val d’Elsa, 2 a Castelnuovo e Gaiole In Chianti. L’Asl ha in carico 356 positivi, di cui 323 a domicilio mentre 1160 sono in quarantena perché contatto stretto. I guariti odierni sono 21. Intanto alle Scotte si registrano 2 ingressi ed un decesso. I pazienti in area covid sono 19 e di questi 3 in terapia intensiva, 11 nel setting di media intensità, 5 in degenza ordinaria. In Toscana si registrano infine 285 nuovi casi. Sono stati eseguiti 7942 tamponi e 23145 test rapidi, di questi lo 0,9% è risultato positivo, 3,3% sulle prime diagnosi. Gli attualmente positivi sono 5078, +0,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 241 (6 in più rispetto a ieri), di cui 21 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registrano 5 nuovi decessi: 2 uomini e 3 donne con un’età media di 84,6 anni.