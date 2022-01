Covid, 15892 nuovi casi in Toscana, 67 i pazienti alle Scotte

Salgono a 15892 i nuovi casi di covid in provincia di Siena sono stati eseguiti 17526 tamponi molecolari e 57726 test rapidi, di questi il 21,1% è risultato positivo. Sono invece 19932 i soggetti testati, di cui il 79,7% è risultato positivo.Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti covid oggi sono complessivamente 1107 (41 in più rispetto a ieri, più 3,8%), 113 in terapia intensiva (5 in più rispetto a ieri, più 4,6%). I degenti in area covid alle Scotte salgono a 67 di cui 5 in terapia intensiva, 45 nel setting di media intensità, 17 in degenza ordinaria. Rispetto a ieri si registrano 8 ingressi e 6 dimissioni. Trentacinque pazienti sono vaccinati