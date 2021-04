Covid, 137 pazienti alle Scotte, 2 decessi nelle ultime 24 ore. In Toscana 715 nuovi casi

Sale di due unità il numero dei ricoverati alle Scotte. Nel bollettino odierno si legge che i pazienti sono 137, di cui 17 in terapia intensiva e 44 in media intensità. Nelle ultime 24 ore il policlinico ha registrato 5 ingressi, 1 dimissione, 2 decessi. I posti si stanno liberando, rispetto all’impennata di ingressi, della scorsa settimana ma ad aprile si contano già 20 decessi. Cinquantacinque dei ricoverati arrivano dalla zona distretto senese, dall’Alta Valdelsa sono 39, da Valdichiana senese/Amiata Valdorcia sono 30, dall’ Empolese e dal Val d’Arno inferiore sono ricoverati in 5, 2 da Arezzo, 2 dal Valdarno, 1 proviene dalla zona di Barberino/Tavarnelle, 1 da Livorno, 1 da Alta Val di Cecina/Valdera, 1 dall’ Umbria. In Toscana sono 715 i nuovi casi di covid con l’esecuzione di 8891 tamponi molecolari e 1863 tamponi antigenici rapidi, di questi il 6,6% è risultato positivo. E’ di 4002 il numero delle persone che hanno fatto il test, di cui il 17,9% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono 27631. I ricoverati sono 1984 (32 in più rispetto a ieri), di cui 286 in terapia intensiva (2 in più). Sono 30 i nuovi decessi: 17 uomini e 13 donne con un’età media di 81,1 anni.