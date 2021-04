Covid, 132 pazienti alle Scotte. Quattro decessi nelle ultime 24 ore, c’è un ricovero in area pediatrica

Scendono i pazienti covid ricoverati a Le Scotte di Siena, ma l’ospedale non può sorridere. Il numero delle dimissioni è pari al numero degli ingressi, sono 6, ma nelle ultime 24 ore sono stati registrati 4 decessi (24 le vittime nel mese di aprile). Complessivamente in area covid ci sono 132, di cui 17 in terapia intensiva e 45 in media intensità (entrambe stabili). Si registra inoltre l’ingresso di un paziente in area pediatrica, il giovane proviene dall’Alta Valdelsa. Tra i ricoverati si affievolisce la percentuale di pazienti originari delle zone distretto provinciali, mentre resta ancora alto il numero dei pazienti che provengono da altre zone toscane(un segno della pressione attuale che c’è sugli altri ospedali della Regioni). Cinquantotto dei ricoverati arrivano dalla zona distretto senese, dall’Alta Valdelsa sono 36, da Valdichiana senese/Amiata Valdorcia sono 26, dall’ Empolese e dal Val d’Arno inferiore sono ricoverati in 5, 2 da Arezzo, 1 dal Valdarno aretino, 1 proviene dalla zona di Barberino/Tavarnelle, 1 da Livorno, 1 da Alta Val di Cecina/Valdera, 1 dall’ Umbria.