Covid, 13029 nuovi casi in Toscana, 87 pazienti alle Scotte

In Toscana sono 13029 i nuovi casi di covid. Sono stati eseguiti 21874 tamponi molecolari e 50975 tamponi antigenici rapidi, di questi il 17,9% è risultato positivo. Sono invece 17268 i soggetti testati, di cui il 75,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono 180388, +0,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.465 (11 in più rispetto a ieri), di cui 125 in terapia intensiva (1 in più). Ben 12 dimissioni nelle ultime ore alle Scotte a fronte di 3 ingressi e purtroppo anche un decesso. I pazienti scendono quindi a 87 di cui 4 in terapia intensiva, 36 nel setting di media intensità, 46 in degenza ordinaria, 1 in area pediatrica. Trentasette di loro sono vaccinati