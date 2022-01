Covid, 12454 nuovi casi in Toscana, salgono ricoveri e terapie intensive

Sono 12454 i nuovi casi di covid in Toscana. Sono stati eseguiti 21015 tamponi molecolari e 41089 tamponi antigenici rapidi, di questi il 20,1% è risultato positivo. Sono invece 16723 i soggetti testati, di cui il 74,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 175.048, +6,7% rispetto a ieri. L’età media dei 12.454 nuovi positivi odierni è di 39 anni . Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti covid oggi sono complessivamente 1151 (44 in più rispetto a ieri, più 4%), 115 in terapia intensiva (2 in più rispetto a ieri, più 1,8%).