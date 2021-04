Covid, 1239 nuovi casi in Toscana, tasso di positività al 5%

I nuovi casi di covid registrati in Toscana sono 1.239 su 24.749 test di cui 13.852 tamponi molecolari e 10.897 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,01% (14,0% sulle prime diagnosi). Lo ha annunciato in un post sui sociale il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. “Sono aperte le prenotazioni per le persone di più di 80 anni che non hanno ancora ricevuto l’appuntamento dal proprio medico”, ha ricordato il Governatore. Si può prenotare sul portale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it o chiamando il numero verde 800 11 77 44.