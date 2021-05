Covid, 121 nuove positività in Toscana sud est, 35 in provincia di Siena

L’Azienda Usl Toscana sud est ha fatto sapere che i nuovi positivi al covid in tutta l’area sono 121, di cui 65 in provincia di Arezzo, 35 a Siena e 21 su Grosseto. Nella provincia di Siena i casi sono 11 a Poggibonsi, 6 nel comune di Siena, 4 a Colle Val d’Elsa, 2 nei comuni di Casole d’Elsa, Rapolano Terme, Sinalunga e Torrita di Siena mentre un solo positivo rispettivamente nei comuni di Abbadia San Salvatore, Monteroni d’Arbia, Pienza, San Gimignano, Sarteano e Sovicille.

All’ospedale San Donato di Arezzo sono 73 i ricoverati in area covid, 13 quelli in terapia intensiva, mentre all’ospedale della Misericordia di Grosseto sono 21 i pazieni in area covid, 12 quelli in terapia intensiva. Infine, si certificano 52 guariti ad Arezzo, 26 a Siena e 8 su Grosseto.