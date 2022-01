Covid, 10904 in Toscana, 85 pazienti alle Scotte

I nuovi casi di covid in Toscana sono oggi 10904 con 20143 tamponi molecolari e 46168 test rapidi, di questi il 16,4% è risultato positivo. Sono invece 14699 i soggetti testati, di cui il 74,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono 179398, +0,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1454 (21 in meno rispetto a ieri), di cui 121 in terapia intensiva (1 in meno). Alle Scotte con 7 ingressi, 8 dimissioni, 1 decesso i degenti sono ora 85 di cui 4 in terapia intensiva, 34 nel setting di media intensità, 47 in degenza ordinaria. Trentanove di loro sono vaccinati