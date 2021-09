Sono 10 i nuovi casi in provincia di Siena. Sono stati processati 559 tamponi, il tasso è all’1,8%. Tre dei nuovi casi sono a Poggibonsi, 2 a Castelnuovo Berardenga, 1 a Sovicille, Trequanda, Gaiole in Chianti, Monteroni d’Arbia, Siena. L’Asl ha in carico 526 nuovi positivi, 518 sono a domicilio, il numero di contatti stretti in quarantena è pari a 538.