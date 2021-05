Costone basket – Cus Pisa, inizia il girone di ritorno: senesi in svantaggio nel primo quarto

Inizia oggi il primo turno del girone di ritorno per il Costone basket, una partita difficile, un appuntamento complicato vista la sconfitta all’andata contro il Cus Pisa. Oggi la resa dei conti, una partita importante di questa fase per l’accesso ai playoff. Il Costone ha iniziato con diversi punti di svantaggio a causa di uno stop, forzato, nel campionato di serie C silver. Ma adesso i senesi sono pronti a dare il meglio di sé chiudendo una parentesi, scomoda, contro il Cus Pisa, una sconfitta nel girone di poul A.

Primo quarto

Inizia bene il primo quarto con una buona presenza di Tognazzi, Ondo Mengue e del capitano, Luigi Bruttini. Il tabellone segnerà il vantaggio dei senesi fino al 34-30. Poi la svolta, Pisa cambia marcia e mette in difficoltà i senesi con una serie di contropiedi rapidi. Coach Braccagni prova il cambio di passo, ma il Costone non riesce a tenere il ritmo del Cus Pisa. Il primo quarto si conclude 39-46 per i pisani.