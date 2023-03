Corse a Pian dell Fornaci, Associazione proprietari cavalli da Palio e Università per stranieri insieme per offrire i premi

Il mondo dei cavalli e l’Università per Stranieri di Siena si uniscono in occasione dell’appuntamento con le corse a Pian delle Fornaci, in programma domenica 2 aprile 2023.

Uno dei premi previsti per i vincitori sarà offerto dall’Associazione proprietari allenatori e allevatori di cavalli da Palio con il contributo dell’Ateneo internazionale.

Una collaborazione che prevede anche la presenza degli studenti alla giornata di corse. “ Siamo contenti di questa collaborazione che va avanti da qualche anno e che dà ai ragazzi fuori sede e stranieri la possibilità di conoscere il legame tra la città e il mondo dei cavalli – commenta il vicepresidente dell’associazione Osvaldo Costa-. È importante che ci sia la volontà da parte di un’istituzione come Unistrasi di diffondere la cultura del cavallo e del Palio dando la possibilità a chiunque di immergersi a pieno nella nostra realtà”.