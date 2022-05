Corse a Monticiano, Columbu: “Remorex sarà anche a Mociano”

Era l’ultima giornata due corse di addestramento in quel di Monticiano, la prima dopo l’estrazione di domenica scorsa. Nonostante tutto, a destare qualche preoccupazione è stata la condizione della pista: in prossimità del canape un avvallamento ha provocato diverse cadute. Mattia Chiavassa su Antine day, Rocco Betti su Bombolone e Federico Fabbri nella prima batteria ed Elias Mannucci su Vankook e Alessandro Cersosimo su Tornada nella quarta batteria. Dopo la quarta batteria, peraltro, è stato necessario mettere mano alla pista per provare a metterla il più possibile in sicurezza.

Nonostante le cadute, è comunque alto l’entusiasmo dei fantini. Non si nasconde Jonatan Bartoletti detto Scompiglio che si dice “contento” di come è andata l’estrazione. “È stata un’estrazione fortunata – dice il fantino – ed ora vediamo. Il Palio te lo dice poi come va, però ora abbiamo qualcosa su cui lavorare e sono contento. Ci sono contrade sulle quali ho già montato ed ho già vinto, ed altre con cui comunque ho un buon rapporto”. “Al momento è prematuro pensare alla tratta – aggiunge – ora aspettiamo”.

Meno fortunata è stata invece per Giovanni Atzeni, come ammette lui stesso: “Tante contrade di riferimento non sono uscite, però ho comunque i miei spazi. Poteva andare meglio ma mi accontento”.

Presente quest’oggi a Monticiano anche Massimo Columbu detto Veleno II, che si è divertito a dribblare le domande dei media presenti. Ai giornalisti, che hanno chiesto di Remorex, della sua possibile presenza a Mociano e del suo possibile mancato serio impegno, il fantino risponde: “Lo porterò a Mociano, mica al cinema”.