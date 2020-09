Coronavirus, un’altra maestra positiva nella scuola di Chianciano Terme

Sono quattro le persone risultate positive nelle ultime 24 ore nella provincia di Siena, di cui una, residente a Chiusi, riconducibile alla scuola di Chianciano Terme, già chiusa per mancanza di docenti operativi. Questo il quadro complessivo delle 4 persone positive al Covid-19:

Comune di sorveglianza Chiusi

Donna di anni 50 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatica, ambito scolastico

Comune di sorveglianza Poggibonsi

Uomo di 42 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatico

Comune di sorveglianza Sarteano

Donna di 38 anni già in isolamento domiciliare in quanto rientrata dall’estero, indagine in corso

Uomo di 41 anni già in isolamento domiciliare in quanto rientrato dall’estero, indagine in corso.

Al momento nella Asl Toscana sud est 2.159 persone sono già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. Ci sono 8 ricoverati presso le Malattie infettive dell’Ospedale Misericordia di Grosseto, 8 presso le Malattie infettive e 3 in Terapia intensiva dell’Ospedale San Donato di Arezzo L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti è stato possibile attraverso l’effettuazione di 2.243 tamponi. Si registra inoltre il decesso di una donna di 83 anni con quadro clinico caratterizzato da multi patologie e con tampone positivo per Covid 19 ricoverata presso l’ospedale San Donato di Arezzo e residente nel Comune di Bibbiena.