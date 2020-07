Sono a Chiusdino i due nuovi casi registrati in questa giornata. Sono in totale 39 casi in carico, di cui 21 persone in isolamento domiciliare, 8 in Ospedale, 5 in Rsa, 4 ricoverati extra Asl. I guariti sono 1.363. Nonostante tutto continua il buonissimo trand nella nostra regione che oggi ha registrato solamente 4 nuovi casi. Nelle ultime 24 ore, nella Asl sud-est sono stati effettuati 708 tamponi.