Coronavirus, 8 nuovi casi nel Senese. Positivo un neonato

Coronavirus, 8 nuovi casi nel Senese. A San Gimignano è positivo un neonato che ancora non ha computo il primo anno di età ed un uomo di 33anni e una donna di 50 anni tutti in isolamento domiciliare in quanto rientrati dalla Romania, asintomatici. Nel comune capoluogo positivi due persone di 55 anni in isolamento domiciliare ed asintomatici. A Sarteano un uomo di 45 anni già in isolamento domiciliare in quanto rientrato dalla Sardegna, asintomatico, donna di 46 anni già in isolamento domiciliare in quanto rientrata dalla Sardegna, asintomatica. Infine a Rapolano Terme è contagiata una donna di 30 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica