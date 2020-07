Coronavirus, 4 nuovi casi in Toscana e nessun guarito

Continua il trend positivo dei contagi in Toscana che piano piano si avvicinano sempre più al numero zero. Oggi, intanto, sono 4 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore, portando il totale a 10.258. Non si registra invece nessuna guarigione, mentre i decessi sono 3: tre donne con un’età media di 73,3 anni.

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri. Sono 3.192 i casi complessivi a oggi a Firenze, 534 a Prato, 748 a Pistoia (1 in più), 1.051 a Massa, 1.351 a Lucca, 932 a Pisa (2 in più), 477 a Livorno, 677 ad Arezzo (1 in più), 429 a Siena, 396 a Grosseto. Sono 471 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. I casi riscontrati oggi in più sono, quindi, 1 nell’Asl Centro, 2 nella Nord Ovest, 1 nella Sud est.