Controlli per la movida del mare: chiuso a Follonica il Tartana

Nell’ambito dell’emergenza sanitaria sono tante le verifiche effettuate e il noto locale Tartana a Follonica, frequentato anche da molti senesi, è stato chiuso. La notizia è stata data sulla stessa pagina Facebook della discoteca, dove si legge: “Il locale rimarrà chiuso per i prossimi 5 giorni in seguito a un provvedimento delle autorità. Nonostante i nostri sforzi, visto il grande afflusso per l’apertura, non siamo riusciti a far rispettare l’obbligo di indossare le mascherine già nella fila di ingresso. Il Tartana tornerà sabato 18, sfrutteremo il tempo per organizzare ancora meglio l’accesso al locale, chiediamo a tutti i nostri clienti di aiutarci a rispettare le regole indossando la mascherina già dall’arrivo in fila”.