Contrasto all’emarginazione sul territorio senese: avviso pubblico per enti del Terzo settore e Onlus

La SdS senese ha emesso un Avviso di istruttoria pubblica rivolto a enti del Terzo Settore e ONLUS disponibili a co-progettare interventi di contrasto a situazioni di grave emarginazione in età adulta e alla condizione di senza dimora, nonché azioni di pronto intervento sociale a favore delle persone in situazione di povertà estrema.

Le risorse a disposizione, finanziate Fondo Sociale Europeo (FSE) e dal Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), ammontano a 172mila euro e dovranno essere utilizzate entro il 31 dicembre 2023. Fra i progetti da realizzare è previsto anche un Centro Servizi, con il compito di affiancare persone e famiglie in condizioni di povertà garantendo loro non solo il soddisfacimento di bisogni primari ma anche consulenza legale e amministrativa per accedere alle prestazioni.

Gli enti del Terzo Settore e le Onlus interessati devono inviare la manifestazione di interesse alla Società della Salute Senese, Via Pian d’Ovile 9/11 – 53100 Siena a mezzo posta elettronica certificata [email protected], entro l’11 marzo 2022.

L’Avviso e il modulo di domanda sono disponibili su www.sds-senese.it. Per informazioni scrivere a [email protected]