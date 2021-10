Consorzio di bonifica, intervento sul reticolo idrografico a Monteroni d’Arbia

Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud impegnato nella messa in sicurezza dell’abitato di Monteroni d’Arbia attraverso la manutenzione del reticolo idrografico minore.I lavori di manutenzione ordinaria di alcuni corsi d’acqua che scorrono in questa zona sono finalizzati al ripristino dell’officiosità idraulica e al regolare scorrimento delle acque verso valle: interventi sul fosso Felicaio, sul fosso della Rotatoria, sul fosso della Riombuta e sul fosso della Croce.

Attraverso la decespugliazione meccanica della vegetazione infestante presente in eccesso sulle sponde dei corsi d’acqua, come sempre nel rispetto della flora e della fauna presenti seguendo le direttive regionali, si prevengono e esondazioni e allagamenti delle aree adiacenti. Qui ci sono abituazioni e ponti di attraversamento delle strade comunali e provinciali, limitare il rischio idraulico per abitanti e automobilisti è fondamentale