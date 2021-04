Consorzio di bonifica, ecco un nuovo escavatore

L’impegno del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud per la sicurezza idraulica del territorio è costante. Con l’aumento degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e dei progetti, oltre alla necessità di nuovi operai c’è bisogno anche di altri mezzi. Il rinnovamento del parco macchine continua con l’acquisto di un nuovo escavatore, che ne sostituisce uno ormai arrivato alla fine del suo servizio, dello stesso modello ma più moderno. Cb6 punta su nuove macchine sia per rendere più puntuali i propri interventi, sia per garantire un minore impatto ambientale: meno consumi, meno emissioni con l’abbattimento dei fumi; il tutto cercando di mettere gli operatori in grado di lavorare in modo efficiente e sicuro. Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud può contare su numerosi escavatori cingolati gommati, trattori e autocarri, tutti attrezzati con bracci ed accessori per la manutenzione dei fiumi e canali.

