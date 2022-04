Consorzio Agrario, i locali della filiale di Colle si inaugurano con la festa di primavera

Il Consorzio Agrario di Siena nell’ambito dell’inaugurazione dei nuovi locali della filiale di Colle Val d’Elsa in località Belvedere, organizza per sabato 9 aprile e domenica 10 aprile la “Festa di Primavera” dalle 10 alle 19. Durante la giornata saranno a disposizione dei clienti il settore garden professionale ed uno dedicato agli hobbisti, una vasta gamma di prodotti per la cura dei fiori, del giardino e dell’orto, mangimi per cani, gatti e animali da fattoria e tante altre proposte. Nell’occasione verrà offerta ai visitatori un’ assaggio di pasta varietà Cappelli de “Le Stagioni d’ Italia”, accompagnata dalla nuova passata di pomodoro 100% Toscano dolce e cremosa, in cui è racchiusa l’essenza del pomodoro fresco delle nostre terre, sempre de “Le Stagioni d’ Italia” e da poche settimane a disposizione nei punti vendita alimentari del Consorzio Agrario di Siena.