“Consonanze editoriali”, Siena e Firenze insieme per l’innovazione editoriale al servizio di didattica e ricerca

È stato presentato oggi a Siena l’accordo di collaborazione editoriale per la pubblicazione di opere scientifiche di alta qualità fra le Università di Siena e di Firenze, attraverso i rispettivi marchi editoriali USiena Press e Firenze University Press.

La presentazione si è tenuta nell’ambito dalla tavola rotonda sull’editoria universitaria “Consonanze editoriali”, che si è svolta oggi al palazzo del Rettorato dell’Università di Siena.

All’evento, insieme ad Alessandra Petrucci, Rettrice dell’Università di Firenze e Roberto Di Pietra, Rettore dell’Università di Siena, hanno partecipato esperti del settore e rappresentanti di Atenei nazionali, per un approfondimento sui temi legati alla promozione della ricerca scientifica e dell’editoria universitaria. L’obiettivo della collaborazione fra le due case editrici universitarie è quello di innovare i servizi editoriali per la didattica universitaria, rafforzare le politiche open access e sperimentare nuovi processi produttivi per promuovere lo sviluppo di conoscenza, competenza e comunicazione in relazione ai territori e ai contesti sociali di riferimento nell’ambito delle attività riconducibili alla terza missione.

Ha detto il Rettore dell’Università di Siena Roberto Di Pietra: «Esprimo soddisfazione per l’ulteriore attività di collaborazione tra il nostro Ateneo e l’Università di Firenze, che in questo caso condividono un percorso di qualità per la pubblicazione di opere monografiche che rientrano nel sistema delle University Press così come accade da anni a livello internazionale».

«L’accordo che oggi presentiamo è un’alleanza per la diffusione della conoscenza – ha detto Alessandra Petrucci, Rettrice dell’Università di Firenze -. L’editoria scientifica universitaria, basata sulla politica dell’accesso aperto, è un veicolo importantissimo per il patrimonio delle ricerche in atto e per la condivisione nella comunità degli studiosi, a livello nazionale e internazionale. La collaborazione tra le due realtà editoriali di Unifi e Unisi perciò imprime slancio al trasferimento delle conoscenze e alla valorizzazione di quanto viene prodotto nei nostri Atenei».

La collaborazione ha già dato i primi frutti, con alcune coedizioni. Fra queste la collana “Carteggi e materiali”, animata dal Centro Interdipartimentale di ricerca Franco Fortini in Storia della tradizione culturale del Novecento dell’Università di Siena. “Carteggi e Materiali” ospita edizioni scientifiche, critiche e commentate, di carteggi e opere di Franco Fortini e di altri autori tra i quali Carlo Bordini, Cesare Cases, Alessandro Parronchi, Renato Solmi. La collana sostiene la pubblicazione Open Access come strumento ideale per condividere idee e conoscenze in ogni campo del sapere con un approccio collaborativo e non-profit. Le pubblicazioni Open Access consentono agli studiosi di ottenere un elevato impatto di ricerca e una rapida diffusione internazionale. Fra i volumi pubblicati: “Parlare di tutto. Un’idea della critica. Il carteggio Baldacci-Fortini” a cura di Marco Villa; “Un bisogno di complementarità. Il carteggio Cassola-Fortini” a cura di Giada Perciballi.

“Studi di letterature moderne e comparate” è invece la collana che ospita saggi su autori e testi italiani e stranieri di taglio storico-letterario, critico, filologico, tematico e teorico che esplorino la vocazione mondiale della letteratura anche attraverso innesti con discipline affini quali l’antropologia culturale, gli studi postcoloniali, la traduttologia e l’ecocritica. La collana accoglie anche le pubblicazioni dei più brillanti giovani formatisi nel Dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne dell’Università di Siena, dipartimento di eccellenza e punto di riferimento nazionale e internazionale per gli studi di letterature moderne e comparate. Fra i volumi pubblicati si ricordano “Con assoluta sincerità. Il lavoro editoriale di Natalia Ginzburg (1943-1952)” di Giulia Bassi e “Digitale d’autore. Macchine, archivi e letterature” di Emmanuela Carbé.

La collaborazione editoriale riguarda anche “L’ospite ingrato online”, rivista scientifica internazionale semestrale. Il progetto della rivista online nasce dalla volontà di creare uno spazio che, partendo dall’esperienza dell’«Ospite ingrato», proponga studi, discussioni ed interventi sulla letteratura, nelle sue relazioni con forme e temi dell’attualità, con particolare riguardo agli interessi culturali e agli ambiti di ricerca scientifica del Centro Franco Fortini.