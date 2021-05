Consiglio straordinario sul lavoro, tra le proposte per ripartire una mostra sul Naturalismo caravaggesco

Una mostra che, ad ora, si chiama Siena e il naturalismo caravaggesco ed iniziative musicali durante l’estate. E ‘quanto avrebbero in cantiere Fondazione Monte dei Paschi, Accademia Chigiana e Comune di Siena. Ad annunciarlo è il presidente di Fondazione Mps, e della Chigiana, Carlo Rossi durante il suo intervento per il consiglio comunale straordinario sul lavoro di oggi, lunedì 3 maggio. Siena e il naturalismo caravaggesco( già dal nome dell’esposizione si può capire che protagonista sarà il pittore milanese ndr.) “L’idea è abbastanza avanzata, sarà un’esposizione ospitata all’interno del Santa Maria della Scala ma non solo: vogliamo renderla un’iniziativa diffusa nel territorio -spiega Rossi-. L’evento dovrebbe essere inaugurato nel 2022. Con la Chigiana vogliamo organizzare concerti che siano di notevole interesse”. Durante la sua riflessione, nella sala Italo Calvino del Santa Maria della Scala, Rossi ha inoltre ricordato che, in tema di affitti, “Fondazione e Chigiana hanno dato risposte personalizzate a chi le chiedeva: dalla sospensione temporanea del canone alla riduzione”. Per quanto riguarda l’attività di Palazzo Sansedoni, Rossi ha ricordato l’impegno su Siena 2030, “punto di riferimento sull’andamento economico e sociale”.