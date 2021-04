Consiglio regionale: respinta la sfiducia a Bezzini, sì alla commissione speciale sui vaccini

Non passa la mozione di sfiducia in consiglio regionale nei confronti dell’assessore alla salute Simone Bezzini. Nella mozione era scritto di esprimere “il proprio non gradimento nei confronti dell’assessore al Diritto alla salute e sanità, Simone Bezzini”, dimostratosi “inadeguato al ruolo in questo momento storico” è stata respinta a maggioranza. L’atto, presentato dalla Lega, ha visto 25 voti contrari della maggioranza di Pd e Italia viva e 16 voti favorevoli dall’opposizione Lega, Fratelli d’Italia, Movimento 5 stelle e Forza Italia. Il consiglio regionale ha però detto sì all’istituzione della commissione speciale che svolgerà attività di indagine, da svolgersi anche mediante le audizioni, e di garanzia per la trasparenza nell’accesso dei dati sulla campagna vaccinale. Soddisfatto il capogruppo di Italia Viva Stefano Scaramelli: “Funzioni di indagine, controllo, di supporto e monitoraggio, verifiche puntuali della campagna vaccinale. La Commissione speciale è un passo in avanti importante per poter dare un contributo fattivo alla vaccinazione anti Covid”.