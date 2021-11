Consiglio provinciale, il 18 dicembre si vota per il rinnovo

Sabato 18 dicembre è il giorno in cui si vota per rinnovare il consiglio provinciale di Siena. La tornata si terrà dalle 8 alle 9 nella sede dell’ente, in piazza Duomo. Il corpo elettorale è costituito da sindaci e consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della provincia, in carica alla data delle elezioni. Possono essere eletti a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri in carica alla data corrispondente al termine finale fissato per la presentazione delle liste. Correranno per l’elezione liste concorrenti che devono essere composte da un numero di candidati che va da 5 fino a 10. Le liste devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto, accertati al 35esimo giorno antecedente quello della votazione e devono essere presentate all’ufficio elettorale presente in Provincia dalle 8 alle 20 di sabato 27 novembre e dalle 8 alle 12 di domenica 28 novembre. Le modalità di presentazione delle liste e dei contrassegni, unitamente alla normativa e alla documentazione relativa al procedimento elettorale, saranno pubblicate sul sito istituzionale della Provincia di Siena http://www.provincia.siena.it/2-generale/1045-elezioniprovinciali-2021