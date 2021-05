Consiglio comunale sul lavoro, Lojudice: “Siena tornerà a riempirsi di vita”

“Sono convinto che questa città e questo territorio riusciranno a riempirsi di vita, di gente e di famiglie”. E ‘un segnale di speranza il messaggio di S.E l’arcivescovo di Siena, il Cardinale Augusto Paolo Lojudice, presente oggi, lunedì 3 maggio, al consiglio comunale straordinario sul lavoro. E ‘ la prima volta che Lojudice parla nel consesso cittadino ed è anche la prima volta che un Cardinale parla nell’aula consiliare senese. Ci tiene a ricordarlo Sua Eminenza quando inizia la sua riflessione. “Per un cristiano l’attenzione all’uomo, in ogni suo aspetto, è fondamentale – esordisce così – . Non possiamo non essere attenti al problema del lavoro”. Lojudice ricorda i dati dell’attività della Caritas Diocesana nel 2020: “nonostante l’agiatezza di una città come Siena, c’è stato un incremento di richieste d’aiuto – osserva”. L’arcivescovo ricorda più volte l’incontro sul lavoro organizzato, lo scorso 14 aprile, dalla Pastorale sociale e del lavoro dell’Arcidiocesi e dalle Acli di Siena. “Da quel tavolo è uscita fuori una lettera in 10 punti. Proposte su cui lavorare con 10 interlocutori in un ampio spirito di collaborazione tra enti locali”.

MC