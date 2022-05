Consiglio comunale, il Comune assicura: “Tariffe Tari ridotte. A inizio giugno la nomina del segretario”

Tari, l’assicurazione del Comune: “Tariffe ridotte grazie a impianti di smaltimento e riorganizzazione del servizio”

Sulla Tari “tariffe ridotte sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, grazie alla gestione degli impianti di smaltimento e alla riorganizzazione del servizio, che ha visto aumentare il conferimento della differenziata ed il contenimento dei costi comunali”. Lo ha annunciato l’assessore al bilancio Luciano Fazzi in consiglio comunale poco prima del voto che ha approvato le tariffe sulla tassa dei rifiuti. Stando a quanto riporta il modello di Arera il Comune nel 2022 dovrà coprire costi vicini ai14 milioni di euro, 9 milioni per la parte fissa, 4 per la variabile. Alle utenze domestiche sarà attribuito poco più del 43% dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti, mentre oltre il 56% sarà attribuito alle utenze non domestiche. I dettagli del piano economico finanziario del Comune per il servizio rifiuti del 2022 è stato spiegato durante la seduta che ha anche approvato la modifica al Regolamento per la disciplina della stessa Tari.

“Immobili merce”, novità sulle esenzioni Imu

Per gli “immobili merce” è stata approvata l’esenzione, a decorrere dallo scorso 1 gennaio, dal pagamento dell’Imu, prima prevista nella misura dello 0,10%. Rientrano nella misura i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Addizionale Irpef, i nuovi scaglioni

Novità sugli scaglioni per l’addizionale Irpef. Dallo scorso gennaio gli scaglioni sono passato da 5 a 4, queste le nuove aliquote: fino a 15mila euro 0,735%; da 15mila a 28mila 0,78%; da 28mila a 50mila 0,79%; oltre 50mila 0,80%.Confermata la soglia di esenzione per i contribuenti con redditi Irpef inferiori a 12mila euro.

Segretario comunale, la nomina entro inizio giugno

Nel corso della prossima settimana o comunque a inizio giugno sarà nominato il nuovo segretario comunale. Lo ha fatto sapere il vicesindaco Andrea Corsi rispondendo ad un’interrogazione del gruppo consiliare del Pd sul tema. Chiedendo i tempi di nomina il consigliere Alessandro Masi, che ha letto l’atto, ha parlato di “un’inspiegabile vacatio che può comportare disagi e possibili inconvenienti per il Comune e i cittadini”. Critiche che Corsi ha respinto rimarcando “l’inopportunità di parlare di “inspiegabile vacatio”, perché nel precedente Consiglio comunale era già stato illustrato l’iter da seguire per arrivare alla nomina”.