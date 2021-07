Concorso per Oss, open day di Fp Cisl Siena per illustrare il corso di preparazione

Corso di preparazione al via per il concorso Oss (Operatore Socio Sanitario) che sarà pubblicato il 9 luglio in Gazzetta Ufficiale. Per questo Funzione Pubblica di Cisl Siena organizza per martedì 6 luglio alle 18.30 un Open Day online per illustrare i dettagli del corso alla presenza dei docenti e del coordinatore.”In questo momento così delicato per la situazione sanitaria post Covid, con le risorse professionistiche sanitarie in forte carenza – spiega Riccardo Pucci, segretario generale di Fp Cisl Siena – proseguiamo il nostro impegno per favorire la formazione di coloro che vogliono partecipare ai concorsi indetti dagli enti territoriali a copertura di posti disponibili in ambito del pubblico impiego”. L’offerta formativa comprende, oltre che video lezioni registrate e visibili in ogni momento dallo studente, anche un volume specifico con tutte le norme in vigore fino ad oggi con un paragrafo dedicato alla normativa relativa a Covid-19. Per informazioni: mail [email protected]; contatto Whatsapp 3892313788.