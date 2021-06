Concorso infermieri per la sanità toscana, Estar pubblica la graduatoria definitiva

“È stata una grande fatica – commenta da parte sua il direttore generale di Estar, Monica Piovi – ma anche una grande soddisfazione, aver potuto fornire nel giro di meno due anni due graduatorie per l’assunzione a tempo indeterminato di quasi 6mila infermieri. Impegno che rinnoviamo ovviamente per il futuro e che si esprime nelle centinaia di concorsi fatti da Estar ogni anno, anche in pieno periodo pandemico. Ringrazio in particolare tutti i miei collaboratori che stanno rendendo possibile questo risultato, nonché tutti i membri delle commissioni di concorso, che danno personalmente testimonianza delle grandi professionalità presenti nel nostro Sistema sanitario”.

Commissioni che stanno lavorando per reperire tutti i profili sanitari necessari alle Aziende sia per continuare a fronteggiare la pandemia che per garantire la continuità di tutti i servizi: in questi ultimi dieci giorni sono state messe a disposizione delle Aziende anche le nuove graduatorie per assumere medici (ginecologi, anatomo-patologi, palliativisti) e biologi e a breve uscirà la graduatoria per le assunzioni a tempo determinato di operatori socio-sanitari, in attesa del nuovo concorso, il cui bando uscirà ai primi di luglio.

E soprattutto, vista la carenza di alcune professionalità mediche che interessa tutte le Regioni italiane, sono iniziate le procedure per selezionare e mettere a disposizione dei cittadini toscani i 373 medici anestisisti e i 128 medici dell’emergenza urgenza che hanno presentato domanda ai bandi scaduti lo scorso 27 maggio.