Concorsi per Oss e polizia municipale, pre-adesioni per i corsi di Cisl Siena

Sono aperte le pre-adesioni ai Corsi di preparazione Oss e Polizia Municipale di Siena. Le lezioni sono organizzate da Cisl Funzione Pubblica di Siena.

“Cisl Funzione Pubblica di Siena prosegue il suo impegno per favorire la formazione di coloro che vogliono partecipare ai concorsi indetti dagli enti territoriali a copertura di posti disponibili in ambito del pubblico impiego – spiega il segretario generale di Cisl Fp Siena Riccardo Pucci – L’obiettivo formativo continua ad essere uno dei principali cardini dell’attività e prerogativa che la categoria della Funzione Pubblica Senese porta avanti con serietà e professionalità. Il personale docente, di alta specializzazione e di grande professionalità, collabora con Cisl Fp di Siena in modo costante. Spesso tra le nostre file di docenti ci sono persone che si sono formate con noi negli anni passati e poi hanno continuato con la strada dell’approfondimento e della formazione. I risultati fin qui raggiunti ci danno modo di continuare, migliorandoci sempre, con un unico obiettivo: dare il nostro contributo, supporto, nell’essere vicini ai nuovi colleghi lavoratori”.

Il corso OSS – Per la preparazione al concorso OSS (bando in attesa per l’inizio di maggio) l’offerta formativa comprende, oltre che video lezioni registrate e visibili in ogni momento dallo studente, anche un volume specifico con tutte le norme in vigore fino ad oggi con un paragrafo dedicato alla normativa relativa a Covid-19.

Il corso per Polizia Municipale –Si Il bando del Comune di Siena è stato riaperto nei giorni scorsi e scadrà il 2 maggio. Cisl Fp dispone di un format già predisposto con caratteristiche di aggiornamento continuo atto a garantire sempre il massimo del risultato e della professionalità.

Per informazioni e pre-iscrizione al corso OSS: mail [email protected]

Per informazioni e pre-iscrizione al corso Polizia Municipale di Siena: mail [email protected]; contatto Whatsapp 3892313788