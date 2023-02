Con la macchina di un altro si schianta contro un’auto parcheggiata: ubriaco denunciato

La polizia del commissariato di Chiusi Chianciano Terme lo ha trovato ubriaco mentre stava cercando di cambiare una ruota poco dopo aver impattato con la macchina contro un’altra auto parcheggiata lì vicino. L’uomo, un tunisino di 32anni residente a Porano in provincia di Terni, era fuggito dopo l’incidente ed era stato seguito dagli agenti del commissariato che poi, dopo aver segnalato il fatto alla locale stazione, erano rimasti sul posto in attesa dell’intervento della volante. L’uomo alla fine è stato fermato ed identificato e gli agenti di polizia e polizia stradale hanno provato a fargli un primo alcol test. Ma lui si è rifiutato e dunque è stato accompagnato agli uffici del commissariato e denunciato. L’auto usata dal tunisino inoltre era di proprietà di un 75enne, anche lui residente a Porano. Lo stesso ha quindi presentato denuncia per appropriazione indebita dell’autovettura, in quanto pur avendola precedentemente prestata al trentaduenne, non era riuscito a tornarne in possesso.