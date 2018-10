Comune di Siena, indette due selezioni per incarichi in direzione territorio e direzione affari generali

Il Comune di Siena ha indetto due selezioni per il conferimento, a tempo determinato, di un incarico di alta specializzazione alla Direzione Territorio (categoria D3), e per una posizione dirigenziale alla Direzione Affari Generali. La durata di entrambi gli incarichi sarà pari al mandato elettivo del Sindaco in carica.

Le domande, redatte secondo il modello predisposto e corredate dal curriculum, da indirizzare al Comune di Siena, Piazza Il Campo n. 1 – 53100, entro il prossimo 7 novembre, possono essere mandate a mezzo posta (non farà fede il timbro postale), tramite posta certificata all’indirizzo [email protected], oppure consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo (Piazza Il Campo, 1) aperto, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30, e il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 16,30.

Gli avvisi pubblici sono consultabili, oltre che all’Albo Pretorio on line, all’indirizzo internet www.comune.siena.it/Il Comune/Gare Concorsi e Avvisi/Concorsi e Avvisi/Bandi e Avvisi/Avvisi e Bandi in pubblicazione.

Le informazioni possono essere richieste al Servizio Personale (Piazza Il Campo, 1) ai numeri 0577 292184 – 2186 – 2185 – 2187