Comune di Siena, giovedì giunta a Ravacciano

Proseguono gli appuntamenti dell’Amministrazione comunale nei quartieri cittadini.Giovedì prossimo, 17 giugno, la seduta della Giunta convocata per le 17 si terrà a Ravacciano, proseguirà dalle ore 18,15 in poi a porte aperta sempre a Ravacciano, nell’anfiteatro adiacente la scuola dell’infanzia “E. Pestalozzi” in via D. di Buoninsegna.Gli abitanti della zona sono inviati a partecipare, così da potersi confrontare con il sindaco Luigi De Mossi e con tutti gli assessori ai quali potranno porre domande, ma anche esporre suggerimenti e idee per un bene comune: la città di Siena.