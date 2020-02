Monticiano, arrivano i ‘cassonetti intelligenti’

Sarà martedì 11 febbraio quando il Comune di Monticiano avvierà la chiusura di tutti i contenitori messi a disposizione dei cittadini. Arrivano i cassonetti intelligenti ad accesso controllato per la raccolta differenziata nelle zone non servite dal porta a porta (Lesa e Scalvaia), sarà possibile usufruire del contenitore, solo ed esclusivamente utilizzando la ‘6card’ data in dotazione.

Chi non avesse ancora ritirato la 6Card, o in caso di smarrimento e malfunzionamento della tessera, deve rivolgersi allo sportello Tari, presso gli uffici del Comune in piazza S.Agostino, aperto ogni secondo e quarto martedì del mese dalle 9,30 alle 13,30 e, straordinariamente, anche martedì 4 febbraio. In alternativa ci si può recare presso la sede amministrativa di Sei Toscana a Siena (in via Simone Martini 57) negli orari di apertura dell’ufficio bolletta.

Per maggiori informazioni: numero verde Sei Toscana 800127484, www.seitoscana.it e 6App, la nuova app di Sei Toscana disponibile su App Store e Google Play.